لندن تنشر 2000 شرطي للتعامل مع مسيرة مؤيدة لغزة
أعلن كايل جوردون، أحد قادة شرطة لندن، أنه سيتم نشر 2000 رجل شرطة في أنحاء العاصمة، غداً السبت، إذ من المقرر تنظيم مسيرة جديدة للتضامن مع الفلسطينيين في ظل ما يشهده قطاع غزة.
وأظهرت بيانات للشرطة، اليوم الجمعة، أن "حوادث معاداة السامية ورهاب الإسلام زادت إلى الضعفين تقريبا، خلال ما يزيد قليلا على أسبوع، في لندن"، بحسب "رويترز".
وقال جوردون إن "العاصمة البريطانية سجلت 408 من حوادث معاداة السامية حتى الآن، هذا الشهر، مقارنة مع 28 حادثا في الفترة نفسها من العام الماضي، و174 جريمة بدافع رهاب الإسلام مقارنة مع 65 قبل عام".
وقال كايل للصحفيين: "زملائي يواصلون التعامل بلا هوادة مع أية جريمة كراهية يواجهونها.. منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس اعتقلنا 75 شخصا على صلة بالصراع".
والأسبوع الماضي، شارك نحو 100 ألف محتج في مسيرة نظمتها حملة التضامن مع فلسطين، وفي أعقاب ذلك واجهت الشرطة انتقادات من بعض نواب البرلمان لعدم التعامل بشكل أكثر صرامة مع الشعارات التي رددها بعض المشاركين.