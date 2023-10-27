لندن تنشر 2000 شرطي للتعامل مع مسيرة مؤيدة لغزة

أعلن كايل جوردون، أحد قادة شرطة لندن، أنه سيتم نشر 2000 رجل شرطة في أنحاء العاصمة، غداً السبت، إذ من المقرر تنظيم مسيرة جديدة للتضامن مع الفلسطينيين في ظل ما يشهده قطاع غزة.

وأظهرت بيانات للشرطة، اليوم الجمعة، أن "حوادث معاداة السامية ورهاب الإسلام زادت إلى الضعفين تقريبا، خلال ما يزيد قليلا على أسبوع، في لندن"، بحسب "رويترز".

وقال جوردون إن "العاصمة البريطانية سجلت 408 من حوادث معاداة السامية حتى الآن، هذا الشهر، مقارنة مع 28 حادثا في الفترة نفسها من العام الماضي، و174 جريمة بدافع رهاب الإسلام مقارنة مع 65 قبل عام".