كمبوديا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار مع تايلاند

أعلن سفير كمبوديا في الأمم المتحدة، أن بلاده تريد "وقفاً فورياً لإطلاق النار" مع تايلاند، بعد أن تبادلت الدولتان الجارتان ضربات دامية لليوم الثاني على التوالي.

وقال السفير الكمبودي تشيا كيو للصحفيين عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن: "طلبت كمبوديا وقفاً فورياً لإطلاق النار - دون شروط - وندعو أيضاً إلى حل سلمي للخلاف".

أخبار ذات علاقة تايلاند تجلي 138 ألف شخص وسط تصاعد الاشتباكات مع كمبوديا (فيديو)

وأضاف في إشارة للمسؤولين التايلانديين: "كيف يمكنهم أن يتهمونا، ونحن دولة صغيرة بجيش أصغر ثلاث مرات، ولا تملك قوة جوية.. (بمهاجمة) جارة كبيرة؟".

وتابع كيو أن مجلس الأمن دعا الطرفين إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس، وإيجاد حل دبلوماسي. وهذا ما ندعو إليه أيضاً".

جاء ذلك في الوقت الذي أجلت فيه تايلاند أكثر من 130 ألف مدني من المناطق الحدودية مع كمبوديا، مع دخول الاشتباكات عبر الحدود يومها الثاني، في أخطر تصعيد بين البلدين منذ أكثر من عقد.