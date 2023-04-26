البيت الأبيض يعلن مقتل أمريكي ثان في السودان

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، مقتل أمريكي ثان في السودان جراء الاشتباكات العسكرية الجارية هناك، مؤكدا أن واشنطن تحاول "تأمين خروج كل أمريكي يريد مغادرة السودان".

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين: "يمكن تأكيد مقتل أمريكي ثان في السودان أمس الثلاثاء".