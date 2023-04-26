البيت الأبيض يعلن مقتل أمريكي ثان في السودان
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، مقتل أمريكي ثان في السودان جراء الاشتباكات العسكرية الجارية هناك، مؤكدا أن واشنطن تحاول "تأمين خروج كل أمريكي يريد مغادرة السودان".
وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين: "يمكن تأكيد مقتل أمريكي ثان في السودان أمس الثلاثاء".
وأكد كيربي، أن "العنف تراجع بشدة في السودان، وإن الولايات المتحدة تعمل بنشاط لتسهيل إجلاء عدد صغير من الأمريكيين الراغبين في مغادرة البلاد".
وقف إطلاق النار في السودان مستمر رغم بعض الخروقات، نعمل مع كلا طرفي الصراع في السودان لتمديد وقف إطلاق النار.
البيت الأبيض
وقال إن "وقف إطلاق النار في السودان مستمر رغم بعض الخروقات"، مضيفا: "نعمل مع كلا طرفي الصراع في السودان لتمديد وقف إطلاق النار".