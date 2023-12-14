منظمة إنسانية تنقذ 26 مهاجرًا في البحر المتوسط

أعلنت منظمة "إس أو إس المتوسط" غير الحكومية ومقرّها في مرسيليا بجنوب فرنسا، أنّ سفينتها "أوشن فايكينغ" أنقذت الأربعاء 26 مهاجرًا غير نظامي، بينهم قاصران، كانوا يواجهون صعوبات قبالة السواحل الليبية.

ونشرت المنظمة الإنسانية صورًا ظهر فيها المهاجرون مكدّسين على متن قارب صغير مصنوع من الألياف الزجاجية بينما كان يبحر في المياه الدولية.

لكنّ "إس أو إس المتوسط" قالت إنّ القارب كان حين أنقذته في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.