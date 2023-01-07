خامنئي يعين قائدا جديدا للشرطة الإيرانية

وقال بيان لمكتب المرشد علي خامنئي إنه "مع انتهاء مهمة اللواء حسين أشتري، أعين اللواء أحمد رضا رادان بمنصب قائد عام لقوات الشرطة الإيرانية".

وحث خامنئي القائد الجديد اللواء رضا رادان على "ضرورة إرضاء الإيرانيين في حفظ الأمن وتوفير الاستقرار"، معتبراً أن "تحسين قدرات قوات الشرطة وحماية كرامة الموظفين وتدريب الشرطة المتخصصة لمختلف الإدارات الأمنية هي توصية مهمة أخرى"، وفق نص البيان.

كما طالب خامنئي مختلف المؤسسات الحكومية بضرورة التعاون مع هيئات إنفاذ القانون في البلاد.

من هو القائد الجديد للشرطة الإيرانية؟

والقائد الجديد للشرطة اللواء أحمد رضا رادان يبلغ من العمر 58 عاماً، كان يشغل منصب رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية لقوة إنفاذ القانون الإيرانية.

وانضم رادان إلى الحرس الثوري خلال فترة الحرب الإيرانية العراقية، وانتقل إلى قوات الأمن الداخلي بعد الحرب التي انتهت 1988.

وتولى قيادة قوى الأمن الداخلي لمحافظة كردستان غرب من 1997 وحتى 2000 ، وبعدها قيادة قوى الأمن في سيستان وبلوشستان من 2000 وحتى 2004.

وعمل رادان قائدًا لقوى الأمن في محافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران من 2004 وحتى 2006، وانتقل بعدها إلى قيادة قوى الأمن في طهران الكبرى، وظل فيها قائدًا حتى 2008.