"الغارديان": هجوم "حماس" فاقم الأزمة الحكومية والأمنية في إسرائيل
أكدت صحيفة بريطانية أن هجوم حركة "حماس" المباغت على إسرائيل أسهم في تفاقم الأزمة الحكومية والأمنية داخل تل أبيب؛ ما جعل الوضع يبدو وكأنه في حالة انهيار تام.
وأدى هجوم حركة "حماس" على إسرائيل إلى تفاعلات كبيرة ومتعددة داخل المجتمع الإسرائيلي، بدءًا من الصدمة والخوف في بعض الأحيان إلى الغضب والعجز في أوقات أخرى، وما يميز هذه الفترة هو الشعور الشائك بالفوضى العارمة.
وبحسب مقال نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، فإن هذه الأحداث تسببت أيضًا في تفاقم الأزمة الحكومية والأمنية داخل إسرائيل؛ ما جعل الوضع يبدو وكأنه في حالة انهيار تام.
وتقول الصحيفة إن جهاز المخابرات الإسرائيلي القوي، الذي يراقب حياة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لم يكن على علم مسبق بالهجوم؛ ما تسبب في عجز المدنيين الإسرائيليين عن الدفاع عن أنفسهم لساعات طويلة أمام مسلحي حماس الذين احتجزوهم في منازلهم وقتلوا العديد منهم.
وخلف هذا الوضع صدمة كبيرة للإسرائيليين الذين لا يعرفون بالضبط مصير أفراد عائلاتهم وأقاربهم الذين اختفوا حتى الآن؛ ما دفعهم لنشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أمل العثور عليهم.
وفي الوقت ذاته، ثمَّة قلق متزايد في القدس، حيث يأمل الإسرائيليون ألّا تستهدف حماس المدينة التي يتواجد فيها المسجد الأقصى بصواريخها.
ووسط هذه الفوضى، ألقى نتنياهو بيانًا مليئًا بالشعارات مثل "سننتصر" و"سنوجه لهم ضربة كبيرة" و"سنقضي على الإرهاب".
وعلى الرغم من أهمية إدانة جرائم حماس، يجب على الإسرائيليين أن يتذكروا أن هذا العدوان يضر بهم أيضًا، وقد جُرح الفلسطينيون لسنوات طويلة بسببه.
ولم يقتصر تأثير هذا الصراع على إشاعة معاناة في غزة فقط، بل أثر أيضًا على الإمدادات والغذاء لقوات الاحتياط التي تم تجنيدها على عجل وإرسالها إلى الخطوط الأمامية ضد حماس.
المصدر: صحيفة "The Guardian" البريطانية