"الغارديان": هجوم "حماس" فاقم الأزمة الحكومية والأمنية في إسرائيل

أكدت صحيفة بريطانية أن هجوم حركة "حماس" المباغت على إسرائيل أسهم في تفاقم الأزمة الحكومية والأمنية داخل تل أبيب؛ ما جعل الوضع يبدو وكأنه في حالة انهيار تام.

وأدى هجوم حركة "حماس" على إسرائيل إلى تفاعلات كبيرة ومتعددة داخل المجتمع الإسرائيلي، بدءًا من الصدمة والخوف في بعض الأحيان إلى الغضب والعجز في أوقات أخرى، وما يميز هذه الفترة هو الشعور الشائك بالفوضى العارمة.

وبحسب مقال نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، فإن هذه الأحداث تسببت أيضًا في تفاقم الأزمة الحكومية والأمنية داخل إسرائيل؛ ما جعل الوضع يبدو وكأنه في حالة انهيار تام.

وتقول الصحيفة إن جهاز المخابرات الإسرائيلي القوي، الذي يراقب حياة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لم يكن على علم مسبق بالهجوم؛ ما تسبب في عجز المدنيين الإسرائيليين عن الدفاع عن أنفسهم لساعات طويلة أمام مسلحي حماس الذين احتجزوهم في منازلهم وقتلوا العديد منهم.