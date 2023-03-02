تضم مئات الصواريخ.. واشنطن تبيع تايوان ذخائر بـ619 مليون دولار

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه الصفقة ستعزز "قدرة تايوان على ضمان الدفاع عن مجالها الجوي والأمن الإقليمي والتوافق في العمليات مع الولايات المتحدة".

وصدر هذا الإعلان في ظل توتر شديد بين واشنطن وبكين، ولا سيما حول تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، متوعدة بضمها إلى البر الصيني ولو بالقوة.

ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية أن عملية بيع الأسلحة مطابقة للموقف الأمريكي التقليدي حيال بكين وتايبه.

ورأت الخارجية أن "دعم الولايات المتحدة لتايوان والتدابير التي اتخذها هذا البلد لتعزيز قدراته على الدفاع عن نفسه تساهم في الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة".

وأعربت الحكومة التايوانية عن ارتياحها لصفقة الأسلحة الأولى التي تعلنها الولايات المتحدة هذه السنة، والتاسعة في عهد الرئيس جو بايدن.