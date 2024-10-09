مع رفض نتنياهو.. ماذا كان يخطط غالانت خلال زيارته "السرية" المرتقبة لواشنطن؟

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أن يمنع وزير دفاعه يوآف غالانت من السفر إلى واشنطن، هاجمه واتهمه بأنه "يسافر سراً وفي زمن الحرب، دون مراجعته".

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن كان موافقاً على تلك الزيارة، إلا أن نتنياهو رفضها.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه ليست المرة الأولى التى يتصرف فيها نتنياهو بتلك الطريقة مع غالانت.

وأوضحت أن وزير الدفاع الإسرائيلي زار "سراً" دولة أجنبية تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية.

وقالت الصحيفة إن تلك الرحلة سبقتها صعوبات أثارها نتنياهو - تماما مثل تلك التي أثارها قبل رحلة غالانت إلى الولايات المتحدة، والتي تم تأجيلها الليلة الماضية لأن الحكومة لم توافق على مغادرة وزير الدفاع إلى واشنطن.

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وفي تلك الرحلة، اشترط نتنياهو إجراء محادثة بينه وبين رئيس تلك الدولة، وبعد المفاوضات، أصبحت رحلة غالانت ممكنة، وفي النهاية، ووفقاً لمصادر إسرائيلية مطلعة جرت محادثة بين نتنياهو ورئيس تلك الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب رئيس الوزراء لم يرد على استفسارها حول هذا الموضوع.

وكانت رحلة غالانت إلى الولايات المتحدة تهدف إلى تشديد التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة، بينما يستعد الجيش الإسرائيلي للرد على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني، إلا أن نتنياهو منع الوزير ووضع شرطين لرحلة غالانت: محادثة هاتفية يجريها مع الرئيس الأمريكي، وموافقة مجلس الوزراء على الإجراءات المرتقبة ضد إيران.