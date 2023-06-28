في زلة لسان جديدة.. بايدن: بوتين يخسر الحرب في "العراق"

في زلة لسان جديدة التقطتها وسائل الإعلام، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق" بدلًا من أن يقول أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وجاءت زلة اللسان في حديث بايدن للصحفيين، حين سُئل إذا كان بوتين قد أضعفه التمرد القصير الذي قاده رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الذي تخوض قواته معارك في أوكرانيا.