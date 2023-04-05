المراسل الأمريكي المعتقل في روسيا يقابل محاميه للمرة الأولى

وقال خبير سياسي روسي لـ"رويترز"، الأسبوع الماضي، إن جيرشكوفيتش كان يعتزم السفر إلى مدينة نيجني تأجيل التي تبعد حوالي 1400 كيلومتر شرق موسكو.

وقال مسؤول في الدولة، الإثنين، إنه زار جيرشكوفيتش في سجن ليفورتوفو في موسكو، وهو سجن الحبس الاحتياطي الرئيس للأشخاص البارزين المشتبه بهم وكذلك المتهمين في قضايا التجسس أو الخيانة.

وقالت تاكر: "نواصل المطالبة بالإفراج الفوري عنه، والسبيل القانوني هو أحد السبل العديدة التي نعمل على اتخاذها للإفراج عن إيفان".

وتنفي صحيفة "وول ستريت جورنال" التهم، وقال الكرملين، الأسبوع الماضي، دون تقديم أي دليل، إن جيرشكوفيتش "أُلقي القبض عليه متلبسًا".