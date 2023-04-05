المراسل الأمريكي المعتقل في روسيا يقابل محاميه للمرة الأولى
قالت إيما تاكر رئيسة تحرير "وول ستريت جورنال" في رسالة لموظفي الصحيفة إن مراسل الصحيفة إيفان جيرشكوفيتش، الذي ألقي القبض عليه ووجهت إليه تهمة التجسس في روسيا، الأسبوع الماضي، التقى بمحاميه للمرة الأولى يوم الثلاثاء.
وقالت في الرسالة التي نقلتها "رويترز": "إيفان بصحة جيدة، وهو ممتن للدعم الذي ينهال من جميع أنحاء العالم".
ومضت تقول إن "عائلة إيفان.. اطمئنوا لمعرفتهم أننا تواصلنا أخيرًا مع إيفان"، وأضافت أن الاجتماع أحيا لديها الأمل.
وقضت محكمة في موسكو، يوم الخميس الماضي، بوضع جيرشكوفيتش قيد الحبس الاحتياطي حتى 29 مايو/ أيار بتهم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا، وطعن محاموه على القرار في حين قالت واشنطن إنها تبذل جهودًا كبيرة لتأمين الإفراج عنه.
وقال جهاز الأمن الداخلي الروسي في وقت لاحق إنه احتجز زوجين روسسين للاشتباه في تجسسهما على مصنع عسكري في مدينة نيجني تاجيل بسيبيريا التي تضم مصنعا للدبابات، ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن جهاز الأمن قوله إن الزوجين نقلا معلومات فنية لأوكرانيا.
وقال خبير سياسي روسي لـ"رويترز"، الأسبوع الماضي، إن جيرشكوفيتش كان يعتزم السفر إلى مدينة نيجني تأجيل التي تبعد حوالي 1400 كيلومتر شرق موسكو.
وقال مسؤول في الدولة، الإثنين، إنه زار جيرشكوفيتش في سجن ليفورتوفو في موسكو، وهو سجن الحبس الاحتياطي الرئيس للأشخاص البارزين المشتبه بهم وكذلك المتهمين في قضايا التجسس أو الخيانة.
وقالت تاكر: "نواصل المطالبة بالإفراج الفوري عنه، والسبيل القانوني هو أحد السبل العديدة التي نعمل على اتخاذها للإفراج عن إيفان".
وتنفي صحيفة "وول ستريت جورنال" التهم، وقال الكرملين، الأسبوع الماضي، دون تقديم أي دليل، إن جيرشكوفيتش "أُلقي القبض عليه متلبسًا".