طالبان تنتقد فرض قيود أمريكية على منح التأشيرات لبعض أعضائها

حذّرت وزارة خارجية طالبان من أن فرض الولايات المتحدة قيودا جديدة على إصدار التأشيرات لأعضاء في الحركة سيؤثر "سلبا" على العلاقات مع الحكومة الأفغانية، التي أجرت هذا الأسبوع محادثات مع واشنطن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعلن الثلاثاء، فرض قيود على إصدار التأشيرات لبعض من أعضاء الحركة الحاليين والسابقين، بتهمة الضلوع في انتهاك حقوق النساء في أفغانستان.

وقالت الحركة، اليوم الأربعاء، في بيان صادر عن وزارة الخارجية التابعة لها إن السياسة الأمريكية تشكل "عائقا" أمام تطوير العلاقات بين البلدين.

وأشارت الحركة إلى أن "قرارات كهذه يمكن أن يكون تأثيرها سلبيا على العلاقات الثنائية"، وأن إعلان واشنطن جاء بعيد محادثات أجراها مسؤولون رفيعون في البلدين استضافتها الدوحة هذا الأسبوع.

وخلال المحادثات، بحث الجانبان في "كل المسائل المهمة تقريبا"، وفق الوزارة التي لم تكشف مزيدا من التفاصيل.

وكانت هذه أول محادثات بين الجانبين منذ إعلان واشنطن القضاء على زعيم القاعدة أيمن الظواهري بضربة أمريكية في العاصمة الأفغانية كابول في تموز/يوليو الماضي.