احتجاجًا على التعديلات القضائية.. إضراب بالقطاع الصحي في إسرائيل

نفَّذ أطباء في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إضرابًا لـ"يوم واحد"، احتجاجًا على مصادقة الكنيست على مشروع قانون "التعديلات القضائية"، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.

ويشمل الإضراب الأطباء العاملين في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية، وإلغاء عمليات جراحية تم تحديدها مسبقًا، وعيادات المستشفيات، بالإضافة إلى أطباء صناديق المرضى (كلاليت)، وكذلك، عيادات الأم والطفل والصحة النفسية.