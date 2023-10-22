"نيويورك تايمز": واشنطن حذرت تل أبيب من فتح جبهة مع "حزب الله"

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن البيت الأبيض مستمر في التحذير من توجيه ضربة كبيرة للحزب، إذ إنه يخشى من عدم قدرة إسرائيل على خوض حرب على جبهتين في الوقت ذاته، في ظل تقديرات وكالة المخابرات المركزية السابقة بأن إسرائيل ستواجه تحديات كبيرة في الحرب ضد "حزب الله" و"حماس" في الوقت ذاته.

كما يبدي المسؤولون الأمريكيون قلقًا من أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله قد تجر إليها أيضًا الولايات المتحدة وإيران.

وأثناء لقائه حكومة الحرب الإسرائيلية، شدَّد الرئيس الأمريكي جو بايدن على مخاطر الحرب على جبهتين من خلال طرح أسئلة قاسية حول العواقب المحتملة للحرب مع حزب الله على إسرائيل، وأشار بهذا الصدد إلى "القرارات الكارثية" التي اتخذها المسؤولون الأمريكيون بغزو العراق، وشن حرب طويلة ومفتوحة في أفغانستان.

ووفقًا لما قاله مسؤولون للصحيفة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يفكر جديًّا بتوجيه ضربة استباقية إلى حزب الله، بناء على نصيحة من وزير دفاعه، يوآف غالانت، ولكنه تراجع عن الفكرة خشية من تبعاتها، فيما تكشف الجهود التي بذلها كبار المسؤولين الأمريكيين لمنع هجوم إسرائيلي على حزب الله، عن مخاوف أمريكية إزاء تخطيط نتنياهو وكبار مساعديه للحرب في غزة، حتى في الوقت الذي تسعى فيه الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية لإعطاء انطباع بأنهما تشكلان جبهة قوية واحدة.

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية