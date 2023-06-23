قضاة إسرائيليون: من الصعب إثبات تهمة الرشوة بحق نتنياهو في قضية "4000"

وبرر القضاة ذلك بقولهم إن "مصلحة الدولة تتطلب صفقة بإقرار بالذنب"، بحسب قناة 13 العبرية.

كما يتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة في القضية "4000"، لذلك حتى إذا تم إلغاء تهمة الرشوة، فلا يزال يتعين عليه مواجهة التهمة الثانية.

وتتمحور القضية "4000" في سعي نتنياهو للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري، الذي يملكه رئيس مجموعة "بيزك" شاؤول إيلوفيتش، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

وتعد هذه الجلسة المغلقة لمحامي الدفاع وممثلي الادعاء في القضية "4000" هي الثانية، التي يعقدها القضاة مع الأطراف خلال الأسابيع الأخيرة، ففي الجلسة السابقة، حاول القضاة إقناع ممثلي النيابة العامة بالموافقة على إجراءات الوساطة الجنائية بعد كل شيء.

بدورها، أعلنت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهارا ميارا، مؤخرًا، أنها تعارض اقتراح إجراء وساطة جنائية في القضية، حيث تعتقد أن محامي دفاع نتنياهو يمكن أن يأتوا لإجراء محادثات مباشرة حول المفاوضات من أجل صفقة الإقرار بالذنب، لكن في صيغة تستمر فيها المحاكمة كالمعتاد خلال المفاوضات.