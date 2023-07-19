بسبب مذكرة الاعتقال.. بوتين يكتفي بمشاركة فيديو في قمة بريكس

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة بريكس التي ستنعقد في جنوب إفريقيا، عبر الفيديو.

ويأتي هذا القرار بعد الجدل الواسع الذي حصل داخل جنوب إفريقيا وخارجها حول مذكرة الاعتقال الخاصة ببوتين لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال بيسكوف لوكالة "نوفوستي" الروسية": "قرر الرئيس بوتين المشاركة في قمة البريكس عن طريق الفيديو، ستكون هذه المشاركة كاملة، وسيحضر الوزير (سيرغي) لافروف الاجتماع بنفسه في جنوب إفريقيا".

وبما أن جنوب إفريقيا دولة عضو في المحكمة، فإن المفترض هو أن تبادر إلى توقيف بوتين، في حال دخوله البلاد.

وكان رئيس البلد الإفريقي، رافاييل رامافوزا، قد نبه في وقت سابق إلى أن توقيف الرئيس الروسي سيكون بمثابة إعلان حرب ضد روسيا، فيما يبدو أن بوتين قد قرر رفع الحرج، والاكتفاء بمشاركة عبر الفيديو.