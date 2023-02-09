مقتل طفلين وإصابة 6 جراء اصطدام حافلة بحضانة "عمدًا" في كندا

وقالت فرق الإنقاذ في كيبيك إن واحدًا من الضحيتين قُتل في المكان، أما الثاني فتوفي بعد تلقيه إسعافات، وليس هناك خطر على الأطفال الستة الآخرين الذين أُدخلوا إلى المستشفى وليس هناك أي جريح بالغ.

وقال أحد الآباء لـ"راديو كندا" قبل أن يجهش بالبكاء: "ساهمتُ بتوقيف السائق الذي خرج من الحافلة". وبحسب زوجته، فإن الأهالي الذين كانوا حاضرين لحظة الحادثة رأوا السائق "يصدم بشكل متعمّد الحضانة".

وبحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس"، فإن طوقًا لا يزال مفروضًا حول المكان بعد ظهر الأربعاء، مع انتشار عشرات سيارات الإسعاف والشرطة كما أُشعلت أضواء كبيرة حول المبنى المتضرر. وكانت مروحية تحلّق فوق المنطقة بين الحين والآخر.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "نحن جميعًا في حالة صدمة.. لا يمكنني أن أتصور ما تمر به العائلات".

وحصلت المأساة، حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحًا (13:30 ت غ)، وأكد المسعفون أن عددًا من الأطفال كانوا عالقين تحت الحافلة قبل أن يتم إخراجهم.