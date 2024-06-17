1800 جهاز طرد مركزي تفجر "أزمة نووية" جديدة بين الغرب وإيران

كشفت مصادر دبلوماسية في بروكسل، عن تفجر أزمة جديدة بين الدول الغربية وإيران، لعدم التزام الأخيرة بتسليم 1800 جهاز طرد مركزي زائدة عن "حاجتها السلمية" للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن هناك نوايا قوية لدى دول بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، لفرض عقوبات جديدة تجاه إيران، تتعلق بعدم وفاء الأخيرة، بأي من التزاماتها ووعودها سواء للوكالة الدولية أو لهذه الدول، والتي من بينها تسليم مجموعات أجهزة الطرد المركزي.

الجانب التنسيقي

وأضافت المصادر أن إيران تتلاعب بعدم الوفاء بالتزاماتها التي تم تحديدها عبر لجان مشتركة في وثائق مرتبطة باتفاقيات، تتعلق بتسليم 12 مجموعة رئيسية لأجهزة طرد مركزية، يبلغ عددها 1800 جهاز حيث تحتوي كل مجموعة على ما بين 140 إلى 160 جهازا، وهي مجموعات زائدة عن حاجتها.

وتم الوقوف على الأجهزة من جانب فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذه الأجهزة تم تحديدها في مفاعلات نطنز، وفوردو، ومراكز ومؤسسات بحثية منها مراكز في أصفهان وبوشهر، وأيضا في مراكز تتبع جهات عسكرية.