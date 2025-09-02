لافروف يكشف شرط روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تحقيق السلام في أوكرانيا يتطلب الاعتراف بـ"واقع الأراضي الراهن"، بما في ذلك ضم شبه جزيرة القرم ومناطق دونباس ونوفوروسيا إلى روسيا.

وأضاف لافروف لوكالة "تاس" الروسية، أن روسيا تتوقع استمرار المفاوضات مع أوكرانيا، مشيراً إلى أن رؤساء الوفود يجريون اتصالات مباشرة.

وأكد أهمية دعم شركاء روسيا للحوار مع الولايات المتحدة وأوكرانيا، مشيراً إلى أن واشنطن تبذل جهوداً دبلوماسية نشطة لوقف الحرب.

وأشار لافروف إلى أن الاتصالات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب جوهرية، وأنه يجب تشكيل نظام جديد للضمانات الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا.

كما أعرب عن تقدير موسكو لعدم استسلام الهند للضغوط الأمريكية لوقف شراء الموارد من روسيا.