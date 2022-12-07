إندونيسيا.. مقتل اثنين وإصابة آخرين إثر تفجير يُشتبه في أنه انتحاري

قالت السلطات الإندونيسية ،اليوم الأربعاء، إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب آخرون "عندما فجر مَن يُشتبه في أنه متشددٌ إسلاميٌّ نفسَه".

وأضافت أن "المتشدد كان يحمل سكينًا، بعد دخوله بقليل مركز شرطة في مدينة باندونج".

وقال أحمد رمضان، رئيس مكتب الإعلام بالشرطة الوطنية، إن شرطة المدينة تنسق مع وحدة مكافحة الإرهاب للتحقيق في الحادث.