أوكرانيا تطالب منظمات الإغاثة بتقديم المساعدة بعد تفجير السد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن على منظمات الإغاثة الدولية أن تتخذ إجراءات فورية لمواجهة تداعيات تدمير سد يُستخدم في توليد الطاقة الكهرومائية في أوكرانيا، مضيفا أن أي منظمة لا تقدم المساعدة على الأرض فهي ببساطة لا تتمتع بالكفاءة.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المصور "من الضروري أن تشارك المنظمات الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الفور في عملية الإنقاذ ومساعدة الناس في الجزء المحتل من منطقة خيرسون".

وتابع "إذا كانت منظمة دولية غير حاضرة في منطقة الكارثة، فإن هذا يعني أنها غير موجودة على الإطلاق أو ليست لديها الكفاءة".

وقال زيلينسكي إن السكان في مناطق تحتلها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا ليس لديهم ماء أو طعام أو خدمات طبية وإن من المستحيل تحديد عدد الأشخاص الذين قد يموتون في تلك المناطق.