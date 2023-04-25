المرشحون المعلنون والمحتملون لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

رون ديسانتيس

يعلّق العديد من الجمهوريين آمالهم على الترشّح المحتمل لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس (44 عامًا) الذي يُنظر إليه على أنه النجم الصاعد لليمين المتشدد.

وفي العام 2018، انتُخب الضابط السابق في البحرية حاكمًا لولاية فلوريدا (جنوب) بعدما سانده ترامب، الذي يشاركه أفكاره، ولكن ليس أساليب تعبيره.

ثم نأى بنفسه عنه وزادت شعبيته من خلال تصريحات يمينية متطرفة حول التعليم والهجرة.

وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، قال بعد انتخابه حاكمًا لفلوريدا مجددًا: "المعركة بدأت للتو".

ومع ذلك، لا يُتوّقع أن يعلن ترشّحه رسميًا قبل فصل الصيف.

مايك بنس

بعد سنوات من الولاء الثابت لدونالد ترامب، غيّر نائب الرئيس السابق مايك بنس نبرته بعد أحداث الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021.

ويبدو هذا المسيحي الإنجيلي البالغ من العمر 63 عامًا والمعارض الشرس للإجهاض، مصممًا على الترشح لرئاسة البيت الأبيض.

يطوف مقدم البرامج الإذاعية السابق البلاد ويلقي خطابات في ولايات يُحتمل أن تحدث فرقًا خلال الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.

نيكي هايلي وتيم سكوت

الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي هي المرأة الوحيدة التي تخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

ولطالما انتقدت تصريحات ترامب عن أن الانتخابات "سُرقت" منه بعد هزيمته أمام بايدن.

من جانبه، يحلم السيناتور عن كارولينا الجنوبية تيم سكوت بأن يصبح أول رئيس أمريكي جمهوري أسود، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال سكوت (57 عامًا) إن جدّه سبق أن صوّت للديمقراطي باراك أوباما، مضيفًا: "أتمنى لو كان قد عاش لفترة كافية لرؤية رئيس آخر أسود وجمهوري هذه المرة".