وزير الدفاع البريطاني: حل أزمة التجنيد في المملكة المتحدة بيد النساء

رأى وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أن النساء هن الحل لأزمة التجنيد في القوات المسلحة للمملكة المتحدة، الذي سجلت البحرية فيه، على سبيل المثال، انخفاضًا في عدد البحارة بنسبة 22.1% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب صحيفة "التلغراف"، دعا "شابس" إلى تمثيل نسائي أكبر في الجيش لتعويض نقص المجندين الجدد، وطالب ببذل المزيد من الجهود لجذب النساء للعمل في القوات المسلحة.

وقال "شابس": "لا يمكن أن يكون صحيحا أن جيشنا لا يزال لديه 11 أو 12% فقط من النساء، على سبيل المثال، عندما تشكّل النساء نصف السكان".

ولفتت التلغراف أن التمثيل النسائي في القوات النظامية في المملكة المتحدة يبلغ 11.3%، حيث تشكّل النساء 13% من البحرية الملكية و1.8% فقط من مشاة البحرية الملكية، رغم أنه لم يُسمح للنساء بالانضمام إلى الأخيرة إلا منذ عام 2018. في حين تُمثّل النساء ما يقرب من 16% من القوات الجوية الملكية، و10.3% من الجيش.