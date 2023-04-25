الفوضى تتفاقم في هايتي.. رجم 12 شخصا وحرقهم أحياء

قالت الشرطة وشهود عيان، إن أكثر من 12 شخصا يشتبه بانتمائهم لعصابات رجموا وأحرقوا أحياء، أمس الإثنين، بأيدي سكان في بورت أو برنس، بعدما حذرت الأمم المتحدة من أن انعدام الأمن في العاصمة الهايتية بلغ مستويات مماثلة لدول تشهد حروبًا.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "أثناء تفتيشها حافلة صغيرة كانت تقل مسلحين، صادرت أسلحة ومعدات أخرى" وأضافت: "للأسف أكثر من 12 شخصًا كانوا يستقلون الحافلة قتلوا من قبل السكان".

ولم تحدد الشرطة بدقة عدد الضحايا، كما لم تعط تفاصيل عن الظروف التي قتلوا فيها بأيدي سكان في منطقة كانابي فيرت.