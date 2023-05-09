9 مايو.. "يوم النصر" في روسيا و"يوم أوروبا" في أوكرانيا

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في اختلاف تسمية "عيد النصر" على ألمانيا المصادف يوم 9 مايو/ أيار في البلدين السوفيتيين السابقين.

وأصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الاثنين، تعليمات بتسمية يوم 9 مايو في أوكرانيا بـ"يوم أوروبا"، بدلا من "يوم النصر".

ولمزيد من التأكيد على انفصال أوكرانيا عن ماضيها السوفيتي، قال زيلينسكي إنه قدم مشروع قانون إلى البرلمان لجعل الثامن من مايو/ أيار رسميا يوما للذكرى والنصر، في حين ستحتفي أوكرانيا في التاسع من مايو/ أيار من كل عام بيوم أوروبا، وهو نفس اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بيوم النصر.

وبالنسبة لروسيا، يعد التاسع من مايو/ أيار إحدى أهم مناسباتها الوطنية وتحيي فيه ذكرى التضحيات الهائلة التي قدمها الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره على قناته في التليغرام: "كل الشرّ القديم الذي تعيد روسيا الحديثة إحياءه، سيُهزَم كما هُزِمت النازية".

وأضاف: "كما دمّرنا الشر معا في حينه، نقوم حاليا بتدمير شرّ مماثل معاً"، معتبرا أن "هذا الشر، وإن كان مختلفا اليوم، فإن هدفه هو ذاته: الاستعباد أو التدمير".

وشدد زيلينسكي في شريطه المسجّل أمام نصب تذكاري ضخم للحرب العالمية الثانية يطل على نهر دنيبرو في كييف، على أن أوكرانيا "ستنتصر".