روسيا تعلن "تحرير" بلدتين في دونيتسك وزابوريجيا

نقلت وسائل إعلام عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الجمعة إن قواتها سيطرت على قرية مورافكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا وقرية نوفويفانيفكا في منطقة زابوريجيا المجاورة.

وأكد البيان أن القوات الروسية نفذت أربع سلاسل من الضربات استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وبحسب البيان، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في مختلف الجبهات، حيث أوقعت وحدات مجموعة "الشمال" نحو 1250 جنديا، فيما ألحقت مجموعة "الغرب" خسائر بأكثر من 1660 جنديا، ومجموعة "المركز" بنحو 3330 جنديا، ومجموعة "الجنوب" بأكثر من 1540 جنديا.

كما أعلنت مجموعة "الشرق" تكبيد القوات الأوكرانية أكثر من 1860 جنديا، بينما سجلت مجموعة "دنيبر" خسائر وصلت إلى 380 جنديا.

وأشار البيان أيضا إلى تدمير عدد من الدبابات الأوكرانية في مختلف المحاور، بلغ مجموعها أكثر من عشر دبابات خلال الأسبوع الماضي.