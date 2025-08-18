ترامب يقطع اجتماعه بزعماء أوروبا للاتصال ببوتين
كاميرات البيت الأبيض ترصد اعترافًا مفاجئًا لترامب بشأن بوتين

ترامب وماكرون المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2025، 9:50 م

رصدت كاميرات الغرفة الشرقية في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يهمس للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل لقائه مع القادة الأوروبيين، قائلاً إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يسعى إلى إبرام صفقة من أجله" بشأن الحرب في أوكرانيا.

 وأضاف ترامب لماكرون: "أظن أنه يريد صفقة، يريد صفقة من أجلي.. هل تدرك ذلك؟ قد يبدو الأمر جنونًا"، وفقا لمانشرته قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وكان ترامب قد عقد اجتماعا مع قادة الاتحاد الأوروبي بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، الثلاثاء.

وجاء الاجتماع بعد لقاء جمع بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني.

وفي أعقاب الاجتماع مع زيلينسكي، قال ترامب إنه ناقش "أمورا كثيرة" في اجتماعه مع نظيره الأوكراني، مشيرا إلى أن ما تحقق اليوم يعد نجاحا حتى الآن.

