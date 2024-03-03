تسليح كييف يهدد بإشعال فتيل أزمة بين إسرائيل وروسيا

رجح تقرير لموقع " بزنس إنسايدر" أن يُمثل تزويد إسرائيل لأوكرانيا بنظام إنذار مُبكر ضربة قوية للعلاقة الإسرائيلية الروسية، التي سارت على مدى العامين الماضيين على حبل دبلوماسي مشدود.

وقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، في خطاب: "إن إسرائيل تعمل على تزويد أوكرانيا بأنظمة إنذار مبكر، ستُساعد في إنقاذ أرواح المدنيين من الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار الروسية العشوائية".

وبحسب التقرير، قدمت إسرائيل في بداية الحرب على أوكرانيا أكثر من 100 طن متري من المعدات الإنسانية، وأرسلت مستشفى ميدانيا داخل حدود أوكرانيا عالج أكثر من 7000 جريح، علاوة على أنها استقبلت مئات المرضى الأوكرانيين للحصول على أفضل رعاية ممكنة في المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل في جميع أنحاء إسرائيل.

لكن إسرائيل، في المقابل، امتنعت باستمرار عن إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، أو الانضمام إلى العقوبات الغربية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها لا تريد استفزاز روسيا.