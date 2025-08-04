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ديمقراطيو تكساس يعطلون جلسة إعادة "رسم خرائط الكونغرس"

ديمقراطيو تكساس يعطلون جلسة إعادة "رسم خرائط الكونغرس"
مبنى الكابيتولالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
04 أغسطس 2025، 8:57 م

شهد مجلس النواب بولاية تكساس عدم اكتمال النصاب القانوني وذلك بعد مغادرة مشرعين ديمقراطيين للولاية لمنع إعادة رسم خرائط مجلس النواب الأمريكي التي يدعمها الرئيس دونالد ترامب، وفق "أسوشيتد برس".

وقال حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت إنه سيبدأ في محاولة إقالة المشرعين الديمقراطيين من مناصبهم، الاثنين، إذا لم يعودوا بعد أن غادر العشرات منهم الولاية في محاولة لمنع اعتماد إعادة رسم خرائط لمجلس النواب طلبها ترامب.

وتسبب تمرد الديمقراطيين في مجلس نواب الولاية وفرار الكثير منهم إلى إلينوي أو نيويورك أمس الأحد وتهديد أبوت في تفاقم حدة الصراع على خرائط الكونغرس.

واتسع النزاع ليشمل حكام ديمقراطيين هددوا بإمكانية إعادة رسم خرائط ولايتهم الخاصة كعمل انتقامي، إلا أن خياراتهم محدودة.

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