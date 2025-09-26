بقيمة 25 مليار دولار.. اتفاق إيراني روسي لبناء 4 مفاعلات نووية

وقّعت إيران وروسيا اتفاقًا تنفيذياً ضخمًا لبناء 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المتطور في منطقة سيريك بمحافظة هرمزكان جنوب شرقي البلاد.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 25 مليار دولار، في خطوة وُصفت بأنها "الأكبر" بين البلدين في قطاع الطاقة النووية.

وجرى توقيع الاتفاق يوم الجمعة في جناح إيران بمعرض "آتوم إكسبو 2025" المنعقد في موسكو، ضمن فعاليات أسبوع الطاقة النووية العالمي.

ووقع الاتفاق بحضور السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي، حيث مثّل إيران في التوقيع ناصر منصور شريفلو عن شركة "إيران هرمز" التابعة لمنظمة الطاقة الذرية، فيما مثّل الجانب الروسي ديميتري شيغانف عن شركة REP إحدى شركات "روس آتوم" الحكومية.

ويأتي هذا الاتفاق استكمالًا لمذكرة التفاهم التي وقعها الأربعاء الماضي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ونظيره الروسي ألكسي ليخاتشوف حول التعاون في مجال بناء المفاعلات النووية الصغيرة.

ويقام المشروع الجديد على مساحة 500 هكتار، حيث انتهت الدراسات الخاصة باختيار الموقع، وأُنجزت الأعمال الهندسية والبيئية الأولية تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي، بحسب الوكالة الرسمية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي على هامش المعرض، إن "التعاون النووي بين طهران وموسكو يتوسع بوتيرة متسارعة".

وأشار إلى أن "تشغيل محطة بوشهر النووية منذ أكثر من 12 عامًا يعكس نجاح هذه الشراكة".

وأضاف كمالوندي أن المشروع الجديد "يعزز أمن الطاقة الإيراني عبر إنتاج كهرباء نظيفة ومستدامة، ويمثل نقلة استراتيجية في التعاون النووي بين طهران وموسكو، ويعكس التزام البلدين باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وتطوير مشاريع كبرى مشتركة".