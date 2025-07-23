الرئيس الكولومبي يهدد شركة "جلينكور" بسبب تصدير الفحم لإسرائيل

هدد الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو، الأربعاء، بتغيير عقد امتياز فحم شركة التعدين والتجارة جلينكور في كولومبيا من جانب واحد إذا واصلت الصادرات إلى إسرائيل، غير أن الشركة قالت إنها أوقفت بالفعل شحناتها لإسرائيل تماشيا مع القرار الرئاسي.

وقال بيترو خلال فعالية للطاقة نظمتها مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) "أنا مستعد لتغيير عقد الامتياز من جانب واحد".

كما حذر الرئيس من أنه في حال رفض جلينكور الامتثال لقرار تعليق الشحنات، فإنه سيطلب من السكان قرب المنجم فرض حصار عليه.

وردا على ذلك، أكدت الشركة أنها ملتزمة بالفعل بالقرار.

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وقالت جلينكور لرويترز "يمتثل (منجم) سيريخون للقرار الذي أصدره الرئيس بيترو. في الواقع، كانت آخر شحنة لنا من الفحم قبل أسبوعين تقريبا من دخول القرار حيز التنفيذ".

وعلق بيترو تصدير الفحم إلى إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة. ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية حتى الآن على طلب للتعليق.

يقع منجم سيريخون التابع لشركة جلينكور في إقليم لا جواخيرا بشمال شرقي كولومبيا، وهو أحد أكبر مناجم تصدير الفحم المفتوحة في العالم ويوجد به خط للسكك الحديدية طوله 150 كيلومترا وميناء يطل على البحر الكاريبي.

بلغ إنتاج منجم سيريخون 19 مليون طن في عام 2024. وأعلنت الشركة في مارس/آذار إنها ستخفض إنتاجها السنوي من الفحم الحراري بما يتراوح بين خمسة و10 ملايين طن بسبب انخفاض أسعار المعادن.