بريطانيا تحتاج بناء 156 ألف منزل سنوياً لمراعاة ارتفاع أعداد المهاجرين

ذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن بريطانيا تحتاج إلى بناء 156,000 منزل سنوياً؛ للتكيف مع أعداد القادمين للمملكة المتحدة، ما يشكل ضغطاً على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لتقليل أعداد المهاجرين.

وبحلول عام 2036، تشير الإحصائيات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أنه سيكون هناك 6.1 مليون شخص إضافي على صافي الهجرة، إلى جانب سكان المملكة المتحدة، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وأشارت التوقعات إلى أن النمو الطبيعي سيؤدي لإضافة 541,000 شخص للمملكة المتحدة، إذ إن عدد المواليد يفوق الوفيات، ما يعني أن إجمالي عدد السكان من المتوقع أن ينمو بنحو 6.7 مليون نسمة ليصل إلى73.7 مليون نسمة في عام 2036، ارتفاعًا من 67 مليون نسمة في وقت تعداد 2021.

ويشير التحليل الذي أجراه مركز دراسات السياسات إلى أن هذا النمو الإجمالي في عدد السكان سيتطلب بناء ما مجموعه 5.7 مليون منزل إضافي على مدى 15 عاما بين عامي 2021 و2036، مشيراً إلى أن صافي الهجرة سيمثل 41% من متطلبات المخزون الإضافي من المساكن، بحوالي 2.3 مسكن.