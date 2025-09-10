logo
العالم

نتنياهو يستبعد الصحفيين من رحلته إلى نيويورك

نتنياهو يستبعد الصحفيين من رحلته إلى نيويورك
نتنياهو وزوجته على سلم طائرة جناح صهيونالمصدر: هارتس
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن استبعاد الصحفيين من رحلته المقبلة إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأوضح المكتب أن القرار يعود إلى "ترتيبات فنية متعلقة بالجلوس والأمن"، مشيرًا إلى أن قائمة الركاب جرى تقليصها لتشمل استبعاد الصحفيين وجزءًا من مرافقي رئيس الوزراء، وفق موقع "واي نت".

أخبار ذات علاقة

مبنى مستهدف في الغارة الإسرائيلية على الدوحة

نتنياهو يكشف "السبب المباشر" وراء استهداف قادة حماس في قطر

ومنذ دخول الطائرة الرسمية للخدمة "جناح صهيون" اعتاد الصحفيون الإسرائيليون مرافقة رؤساء الحكومات في رحلاتهم الرسمية، ما أتاح لهم تغطية نشاطاتهم ولقاءاتهم الثنائية عن قرب. 

غير أن استبعاد الإعلاميين هذه المرة يعد خطوة استثنائية، باستثناء واقعة سابقة حين منعت مراسلة من مرافقة نتنياهو بعد تقرير حول شبهات تلاعب في مكتب المتحدث الرسمي، بحسب الموقع.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC