نتنياهو يستبعد الصحفيين من رحلته إلى نيويورك

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن استبعاد الصحفيين من رحلته المقبلة إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأوضح المكتب أن القرار يعود إلى "ترتيبات فنية متعلقة بالجلوس والأمن"، مشيرًا إلى أن قائمة الركاب جرى تقليصها لتشمل استبعاد الصحفيين وجزءًا من مرافقي رئيس الوزراء، وفق موقع "واي نت".

ومنذ دخول الطائرة الرسمية للخدمة "جناح صهيون" اعتاد الصحفيون الإسرائيليون مرافقة رؤساء الحكومات في رحلاتهم الرسمية، ما أتاح لهم تغطية نشاطاتهم ولقاءاتهم الثنائية عن قرب.

غير أن استبعاد الإعلاميين هذه المرة يعد خطوة استثنائية، باستثناء واقعة سابقة حين منعت مراسلة من مرافقة نتنياهو بعد تقرير حول شبهات تلاعب في مكتب المتحدث الرسمي، بحسب الموقع.