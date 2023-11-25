إيطاليا تستنفر ليبيا وتونس بشأن المهاجرين غير الشرعيين

دعت الحكومة الإيطالية ليبيا وتونس إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحقيقات بشأن تدفقات الهجرة، لاستهداف المتاجرين بالبشر، وإنشاء غرفة مشتركة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.

ووجه الدعوة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوس، خلال لقائه نظيريه الليبي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عماد مصطفى الطرابلسي، والتونسي كامل فقيه، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء اليوم السبت.

وفي افتتاح اجتماع ثلاثي في روما، أمس الجمعة، أكد الوزير بيانتيدوس على "الصداقة الراسخة" والانتماء المتوسطي المشترك الذي يربط البلدان الثلاثة، وشكر نظرائه على "الالتزام المستمر بمنع المغادرة غير النظامية".

وقال بيانتيدوس: "إن الاجتماع ينبع من الإرادة المشتركة في اجتماعنا الأخير في باليرمو، ويمثل الموعد الأول لبدء حوار منظم، في شكل مبتكر".

وأضاف أن "بلداننا الثلاثة تقف في الطليعة في إدارة التحديات العابرة للحدود الوطنية، والتي تشكل أهمية حاسمة لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط".

وأشار إلى أن "الهجرة هي حالة طارئة لا تهم بلداننا فحسب، بل تهم الاتحاد الأوروبي بأكمله، ويجب تعزيز علاقة التعاون معه".