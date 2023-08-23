حياة مثيرة ونهاية غامضة.. من هو يفغيني بريجوجين؟

وأُعلن، مساء اليوم الأربعاء، في موسكو عن مصرع "بريجوجين" في تحطم طائرة خاصة، وهو حادث لن تتوقف تفسيراته عند الحدود التقنية، باعتبار الصخب الذي رافق حياة الرجل المولود، في الأول من يونيو 1961، في مدينة "لينينغراد" السوفيتية، التي أصبح اسمها "سان بطرسبرغ" وهي وجهته الأخيرة في رحلته التي لم تكتمل.

اليتم المبكر

بريجوجين وهو صديق قديم للرئيس بوتين، وابن مدينته سان بطرسبرغ، نشأ يتيمًا، حيث توفي والده وهو صغير، وخلال سنوات دراسته المبكرة كان يطمح أن يكون متزلجًا محترفًا.

تدرب الطفل الطموح حينها على يد زوج والدته "صاموئيل زاركوي" الذي ربّاه، والتحق بمدرسة مرموقة لألعاب القوى وتخرج فيها، العام 1977، لكنه أخفق بتحقيق نتائج مرضية، وعمل في مستشفى محلي.