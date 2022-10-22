تدميره سيتسبب بكارثة بشرية.. زيلينسكي يتهم روسيا بالتخطيط لتفجير سد كاخوفكا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالاستعداد لتفجير سد في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في جنوب أوكرانيا ، مما قد يؤدي إلى "كارثة واسعة النطاق".

وفي خطابه الذي ألقاه خلال ليل الجمعة، قال إن القوات الروسية ألغمت سد كاخوفكا على نهر دنيبر ، بحسب المعلومات الأوكرانية.

السد تحت الاحتلال الروسي ، لكن القوات الأوكرانية تقترب منه، بحسب ما أورده تقرير لشبكة "بي بي سي".

وسبق أن اتهمت روسيا أوكرانيا بإطلاق صواريخ على سد كاخوفكا.

كما يوفر السد لروسيا أحد الطرق القليلة المتبقية عبر نهر دنيبر في منطقة خيرسون المحتلة جزئيًا.

ورفضت السلطات الروسية في خيرسون مزاعم أوكرانيا بوجود مؤامرة لتدمير السد. وألقوا باللوم على القوات الأوكرانية في هجوم على معبر رئيسي آخر ، جسر أنتونيفسكي. وقال مسؤولون إن أربعة أشخاص قتلوا بينهم رئيس قناة تلفزيونية.

بدأت روسيا في إجلاء موظفين في خيرسون هذا الأسبوع ، لكنها قالت أيضًا إن ما يتراوح بين 50 و 60 ألف مدني سيغادرون أيضًا ، وهو إجراء أدانته سلطات كييف باعتباره عمليات ترحيل قسري.

زعم القائد العسكري الروسي الجديد في أوكرانيا ، الجنرال سيرجي سوروفيكين ، أن القوات الأوكرانية يمكن أن تخطط "لأساليب حرب محظورة" في مدينة خيرسون والسد الكهرمائي ، وجادل بأن ذلك يبرر "إجلاء" السكان المدنيين.

اقترح معهد دراسة الحرب ، وهو مركز أبحاث مستقل مقره الولايات المتحدة ، أن روسيا "من المرجح أن تستمر في الاستعداد لهجوم علم زائف" على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية ، من خلال تهيئة "ظروف ومعلومات" للقوات الروسية لتفجير السد بعد انسحابهم من غرب خيرسون ثم اتهام أوكرانيا بإغراق النهر والبلدات المحيطة.

وقال الرئيس زيلينسكي لزعماء الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو يوم الخميس الماضي، إن روسيا دمرت بالفعل أكثر من ثلث البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ، بهدف خلق أكبر عدد ممكن من المشاكل مع الكهرباء والتدفئة خلال أشهر الشتاء.

و لأول مرة منذ بداية الغزو الروسي ، طُلب من الأوكرانيين استخدام قدر أقل من الكهرباء ، مع فرض قيود على الاستخدام على مستوى البلاد بين الساعة 7:00 و 23:00.

إذا تم تدمير سد كاخوفكا ، حذر زيلينسكي من أنه قد يؤدي إلى تدمير إمدادات المياه إلى جزء كبير من الجنوب وترك أكبر محطة نووية في أوروبا في زابوريزهزه دون مياه التبريد.

وقال إن "السد الخاص بمحطة الطاقة الكهرومائية يحتوي على حوالي 18 مليون متر مكعب من المياه". "إذا فجر الإرهابيون الروس هذا السد ، فإن أكثر من 80 بلدة، بما في ذلك خيرسون ، ستكون في منطقة الفيضانات السريعة. وقد يقتل مئات الآلاف من الناس."

وقال الزعيم الأوكراني أيضًا إنه في حالة تدمير السد ، فإن قناة شمال القرم "ستختفي ببساطة".

القناة ، التي بنيت في عام 1975 ، تزود شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بـ 85٪ من إمدادات المياه.

وأشار العديد من المعلقين الروس إلى أن المناطق الواقعة تحت الاحتلال ستكون الأكثر تضررًا إذا تم تدمير سد كاخوفكا، على الرغم من أن عشرات البلدات الخاضعة للسيطرة الأوكرانية ستتأثر بشدة أيضًا.