أوكرانيا تريد أن يشمل تمديد اتفاق تصدير الحبوب موانئ جديدة

قال مسؤول أوكراني كبير اليوم الأربعاء، إن بلاده ستطلب من تركيا والأمم المتحدة هذا الأسبوع بدء محادثات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بهدف تمديده لمدة عام واحد على الأقل على أن يشمل موانئ ميكولايف.

وأدت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/ تموز الماضي، إلى تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. وتم تمديد الاتفاق في نوفمبر/ تشرين الثاني، وسينتهي العمل به في 18 مارس/ آذار ما لم يتم الاتفاق على تمديده.