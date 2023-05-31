"مناورة عدوانية" تفجر أزمة جديدة بين بكين وواشنطن

نددت الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، بما اعتبرته "استفزازا" أمريكيا بعد حادثة بين مقاتلة صينية، وطائرة استطلاع عسكرية أميركية، كانت تحلّق فوق بحر الصين الجنوبي، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترا متزايدا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينج، في إفادة صحفية، إن "هذه المناورات الاستفزازية والخطيرة هي مصدر مشكلات للأمن البحري"، مؤكدة أنه "يتعين على واشطن أن تتوقف عن هذه الاستفزازات الخطيرة على الفور"، وفق تعبيرها.