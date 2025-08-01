ردا على تصريحات "استفزازية".. ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين قرب موسكو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بنشر غواصتين نوويتين "في المناطق المناسبة" قرب روسيا، ردًا على تصريحات روسية وصفها بأنها "استفزازية".

وقال ترامب إنه أمر بنشر الغواصتين "تحسبا لتجاوز تصريحات (الرئيس الروسي السابق ديميتري) مدفيديف التحريضية الحدود".

وكان مدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، انتقد سياسات ترامب تجاه بلاده، خاصة تلك المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، وقال تعليقاً على المهلة التي منحها ترامب لروسيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، إن قرار الرئيس الأمريكي يُعد "خطوة نحو الحرب".

وأضاف أن روسيا "ليست إسرائيل أو إيران"، وإن "لغة الإنذارات لا تنفع معها".

ويوم أمس الخميس كان ترامب حذّر مدفيديف، وطالبه بأن "يراقب كلماته".



وقال إن مدفيديف "يدخل منطقة خطرة جدا عبر تصريحاته التي يدلي بها".