حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز الـ15 ألف قتيل

تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الإثنين الماضي، الـ15 ألف قتيل.

وقال مسؤولون إن 12.391 شخصا لقوا مصرعهم في تركيا، و2.992 في سوريا جراء الزلزال، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى الى 15.383.

وفي أجواء البرد القارس، يواصل عناصر الإغاثة سباقهم مع الزمن لمحاولة إنقاذ ناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب فجر الاثنين جنوب شرق تركيا وسوريا المجاورة وتلته هزات ارتدادية.

ويعقّد سوء الأحوال الجوية عمليات الإنقاذ، فيما أن الساعات الـ72 الأولى "حاسمة" للعثور على ناجين، بحسب رئيس الهلال الأحمر التركي كرم كينيك.

من جهتها، قدرت منظمة الصحة العالمية أن يبلغ 23 مليونًا عدد المتضررين بالزلزال بينهم نحو خمسة ملايين من الأكثر ضعفًا".