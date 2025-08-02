الأمن الأمريكي يقتل مدنياً تجاهل التوقف أمام قاعدة جوية

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لقي مدني أمريكي مصرعه برصاص الأمن، أثناء محاولته اقتحام قاعدة ديفيس-مونثان الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية.
وذكر العقيد خوسيه كابريرا، في تصريح نقلته وسائل إعلام أمريكية، أن الحادث وقع فجر الجمعة، مشيرا إلى أن "أفراد الأمن تصرفوا وفقا لتدريبهم لحماية المنشأة وطياريها"، معربا عن أسفه لفقدان الأرواح.
ووقع الحادث حوالي الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي، عندما تجاهل شخص مدني تعليمات التوقف عند البوابة الرئيسة للقاعدة الواقعة قرب مدينة توسون.
وبحسب بيان القوات الجوية الأمريكية، فإن الرجل كان يقود سيارته بطريقة غير طبيعية، واصطدم بحاجز أمني، ثم حاول الفرار؛ ما دفع أحد عناصر الأمن لإطلاق النار عليه، فأرداه قتيلا.