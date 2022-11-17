إيران تدين قرارا يطالبها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أدانت إيران، اليوم الخميس، القرار الذي تبناه مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي ندد بعدم تعاونها، وأعلنت أنه قد يؤثر على تعاون طهران مع الهيئة التابعة للأمم المتحدة.

وقال محسن ناظري أصل ممثل إيران الدائم لدى الوكالة، كما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية: "نعتبر أن هذا القرار لن يؤدي إلى أي نتيجة، إنه يهدف إلى تبرير إضافي للعقوبات الأحادية ضد الأمة الإيرانية".

وفي وقت سابق اليوم، أمر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال قرار صادر عنه، إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

ويقول القرار، الذي صاغت مسودته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إن المجلس "يقرر أنه من الضروري والملح أن تفسر إيران مصدر جزيئات اليورانيوم، وأن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية عموما جميع الإجابات التي تطلبها".