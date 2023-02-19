طالبان تعتزم تحويل القواعد الأجنبية السابقة إلى مناطق اقتصادية خاصة

أكد القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية، اليوم الأحد، أن حكومة طالبان ستمضي قدما في خطط لتحويل القواعد العسكرية الأجنبية السابقة إلى مناطق اقتصادية خاصة للشركات.

وقال القائم بأعمال وزير التجارة لرويترز في ديسمبر/ كانون الأول إن وزارته تعمل على خطة تتعلق بقواعد أمريكية سابقة وستقدمها للجنة الاقتصادية التي يترأسها الملا عبد الغني برادر القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء ولمجلس الوزراء من أجل اعتمادها.

وقال الملا برادر في بيان: "عقب نقاش مستفيض، تقرر أن تتولى وزارة التجارة والصناعة السيطرة تدريجيا على المتبقي من القواعد العسكرية التابعة للقوات الأجنبية بهدف تحويلها إلى مناطق اقتصادية خاصة".

وأضاف أن خطة تجريبية ستبدأ لتحويل القواعد في العاصمة كابول وفي إقليم بلخ بشمال البلاد.