ترامب قد يصبح أمل الأوكرانيين في إنهاء الحرب الروسية.. كيف؟
طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية دون أن يحقق أي من الطرفين، حتى اليوم، نصرًا على الآخر في الحرب التي مضى عليها نحو 15 شهرًا.
وكانت توقعات تذهب منذ بدء الحرب، في 24 شباط/ فبراير من العام 2022، إلى تحقيق القوات الروسية نصرًا قريبًا على أوكرانيا، إلا أن المفاجأة كانت بما أظهرته القوات الأوكرانية من مقاومة تمكنت من إلحاق خسائر في الجيش الروسي.
وساعد أوكرانيا على ذلك، مسارعة الولايات المتحدة، التي تخوض حربًا شبه باردة مع روسيا، يرافقها حلفاؤها في أوروبا الغربية إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا انتصارًا لأوكرانيا، إلا أن ذلك لم يساهم في تراجع القوات الروسية أو تحقيق أوكرانيا نصرًا على الجيش الروسي.
ودعمت عدد من الدول أوكرانيا، بإمدادها بالعتاد والسلاح، وهو ما لم يغير من المعادلة شيئًا، كما لم يغير من المعادلة محاولات الوصول إلى تهدئة بين الطرفين تنهي الحرب، لتصل، اليوم، إلى مرحلة حرب استنزاف مستمرة بين الطرفين لا غالب فيها وإن كانت الكفة، بحسب محللين والوقائع على الأرض تميل لصالح روسيا.
يعتقد كثيرون أن الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهي إلا بتوقيع اتفاق بين الطرفين، سواء أكان ذلك برعاية أو وساطة دولية يقوده معسكر أمريكا وبعض دول أوروبا الغربية المنحازة لأوكرانيا أو المعسكر الذي ينحاز لروسيا بقيادة الصين.
غير أن علاقة الكرملين بالبيت الأبيض لا تشير راهنًا إلى وجود أي تقارب بينهما، بعد أن انحازت إدارة جو بايدن لأوكرانيا منذ بدء الحرب، في وقت كانت فيه علاقة الكرملين مع واشنطن تشير إلى نوع من التهدئة إبان إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، الذي تلقى اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، العام 2016، التي تمكن ترامب من حسمها لصالحه على حساب منافسته المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وكانت تقارير صحافية أشارت غير مرة إلى أن ترامب أظهر إبان حكمه تعاطفًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم أن المخابرات الأمريكية كان لها رأي يتمثل في أن بوتين تدخل في الانتخابات الأمريكية، زمع ذلك التقى ترامب ببوتين في فنلندا العام 2018.
وتفاخر ترامب خلال فترة رئاسته الأولى والوحيدة بما قدم للولايات المتحدة، مهاجمًا في الوقت ذاته من سبقوه من رؤساء أمريكيين ومنتقدًا في ذات الوقت أيضًا أداء إدارة الرئيس جو بايدن في العديد من الملفات.
ويطرح دونالد ترامب من نفسه مرشحًا محتملًا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات المقرر أن تُجرى في العام المقبل 2024.
وتشير التوقعات إلى أنه في حال عاد دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة العام المقبل فإن من الممكن أن يشكل ذلك اختراقًا يتمثل في إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، في حال كانت الحرب ما زالت قائمة آنذاك.
ويفسر من يتوقع ذلك رأيه في أن ترامب يعشق تسجيل الانتصارات السياسية الكبرى، عبر مبادرات مختلفة، بالإضافة إلى ميله للتعاطف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يمكن أن يستجيب لمبادرات ترامب ضمن تسويات سياسية تصب في صالح الرئيسين.
يذكر أن رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب كان قد قال في لقاء سابق مع قناة "سي إن إن" الأمريكية إنه يمكن أن ينهي الحرب في غضون 24 ساعة لكنه في الوقت ذاته لم يفصح عن الآلية التي يمكن أن يتبعها لإنهاء الحرب.
بيد أنه اشتكى في ذات اللقاء من تكلفة المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، قائلًا: "ليست لدينا ذخيرة لأنفسنا ونتبرع بالكثير منها".
ويدعم التوقعات التي تذهب بإمكانية أن ينهي ترامب الحرب الروسية الأوكرانية إن وصل إلى البيت الأبيض، العام المقبل، ما صرح به الرئيس السابق للمخابرات البريطانية السير الكس يونغر، لقناة "بي بي سي"قائلا: إذا قطع ترامب إمدادات الأسلحة، فإن الحرب ستنتهي بشروط روسيا وهو أسوأ كابوس قد يواجهه الغرب.
ويذهب مراقبون إلى أن أوكرانيا قد تجد نفسها في شبه عزلة إذا ما تراجع الدعم الغربي في إمدادها بالسلاح والعتاد وإذا ما تقلصت العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، فعندها سيجد الأوكرانيون أنفسهم أمام كابوس حقيقي قد يكون وصول ترامب إلى البيت الأبيض العام المقبل مخلصًا لهم من استمرار الحرب التي تستنزف قوتهم ومواردهم شيئًا فشيئًا.