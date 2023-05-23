ترامب قد يصبح أمل الأوكرانيين في إنهاء الحرب الروسية.. كيف؟

طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية دون أن يحقق أي من الطرفين، حتى اليوم، نصرًا على الآخر في الحرب التي مضى عليها نحو 15 شهرًا.

وكانت توقعات تذهب منذ بدء الحرب، في 24 شباط/ فبراير من العام 2022، إلى تحقيق القوات الروسية نصرًا قريبًا على أوكرانيا، إلا أن المفاجأة كانت بما أظهرته القوات الأوكرانية من مقاومة تمكنت من إلحاق خسائر في الجيش الروسي.

وساعد أوكرانيا على ذلك، مسارعة الولايات المتحدة، التي تخوض حربًا شبه باردة مع روسيا، يرافقها حلفاؤها في أوروبا الغربية إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا انتصارًا لأوكرانيا، إلا أن ذلك لم يساهم في تراجع القوات الروسية أو تحقيق أوكرانيا نصرًا على الجيش الروسي.

ودعمت عدد من الدول أوكرانيا، بإمدادها بالعتاد والسلاح، وهو ما لم يغير من المعادلة شيئًا، كما لم يغير من المعادلة محاولات الوصول إلى تهدئة بين الطرفين تنهي الحرب، لتصل، اليوم، إلى مرحلة حرب استنزاف مستمرة بين الطرفين لا غالب فيها وإن كانت الكفة، بحسب محللين والوقائع على الأرض تميل لصالح روسيا.