أوكرانيا: هجوم صاروخي روسي كبير في عدة مناطق

وكتب المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش، على "فيسبوك" أن "أكثر من 100 صاروخ انطلقت في عدة موجات وأنه يمكن سماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد".

وذكر مراسل لوكالة "رويترز" وتقارير إعلامية محلية أن دوي انفجارات سمعت في كييف وجيتومير وأوديسا.

وتم الإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي في منطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك بهدف تقليل الأضرار المحتملة في البنية التحتية للطاقة.