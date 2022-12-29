أوكرانيا: هجوم صاروخي روسي كبير في عدة مناطق
أعلنت أوكرانيا عن وقوع هجوم صاروخي روسي جديد صباح اليوم الخميس، حيث سمع دوي انفجارات في عدة مدن، قالت السلطات إنها جاءت من أنظمة دفاع جوي أسقطت صواريخ قادمة.
دوي انفجارات سمعت في كييف وجيتومير وأوديسا، فيما قطعت الكهرباء لتقليل الأضرار المحتملة
وكتب المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش، على "فيسبوك" أن "أكثر من 100 صاروخ انطلقت في عدة موجات وأنه يمكن سماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد".
وذكر مراسل لوكالة "رويترز" وتقارير إعلامية محلية أن دوي انفجارات سمعت في كييف وجيتومير وأوديسا.
وتم الإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي في منطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك بهدف تقليل الأضرار المحتملة في البنية التحتية للطاقة.