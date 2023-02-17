تجدد الاحتجاجات بإيران.. والأمن يتصدى للمتظاهرين في طهران بقنابل الغاز

شهدت العديد من المدن الإيرانية من بينها العاصمة طهران، مساء الخميس، احتجاجات شعبية مناهضة للنظام وللمرشد علي خامنئي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منصات إخبارية، خروج احتجاجات شعبية ضد النظام بمناسبة مرور أربعين يوماً على إعدام اثنين من المتظاهرين جرى اعتقالهما في الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.