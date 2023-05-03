زيلينسكي: أوكرانيا لم تهاجم الكرملين

نفت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أي علاقة لكييف بالهجوم على الكرملين بمسيرتين، والذي نسبته روسيا إلى أوكرانيا، وقالت إنه محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تهاجم موسكو أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.