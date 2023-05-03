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زيلينسكي: أوكرانيا لم تهاجم الكرملين
نفت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أي علاقة لكييف بالهجوم على الكرملين بمسيرتين، والذي نسبته روسيا إلى أوكرانيا، وقالت إنه محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تهاجم موسكو أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بهلسنكي: "نحن لا نهاجم بوتين أو موسكو، نحن نقاتل على أراضينا".
واتهمت روسيا أوكرانيا اليوم بمحاولة اغتيال بوتين في هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين في موسكو وهددت بالرد.
وتؤكد أوكرانيا منذ أشهر أنها تستعد لشن هجوم مضاد لاستعادة السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها موسكو في جنوب البلاد وشرقها، وأعلنت في الأيام الأخيرة أن الاستعدادات لهذا الهجوم "أوشكت أن تنتهي".