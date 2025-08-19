خريطة أوكرانيا في اجتماع ترامب زيلينسكي تثير لغطا

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن لغط أثارته خريطة عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين، على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتُظهر الخريطة خطوط المواجهة ومناطق القتال في أوكرانيا، وبينت أن القوات الروسية تسيطر على أغلب مناطق لوغانسك ودونيتسك (شرقاً)، فضلا عن خيرسون وزابوريجيا (جنوباً).

ووفق الصحيفة فإن زيلينسكي أوضح للصحافيين، بعيد اللقاء، أنه أجرى محادثة مطولة مع ترامب، وقال إنه لا يتفق تمامًا مع نسبة الأراضي الأوكرانية التي أظهرتها الخريطة تحت سيطرة روسيا.

وأكد أنه أطلع ترامب على بعض تفاصيل ساحة المعركة على الخريطة، وشكره عليها.

وأشار التقرير إلى أنه في حين وصف الرئيس الأمريكي الخريطة بالجيدة، رد زيلينسكي قائلا: "أفكر في كيفية استعادة تلك الأراضي"، ليبادره ترامب ضاحكًا بالقول إنهم "سيجدون حلا".

وبدا الجزء الشرقي من أوكرانيا مظللاً باللون الزهري، مظهرا الأراضي التي تحتلها روسيا، بحسب "وول ستريت جورنال".

وفق ما أفادت شبكة "بي بي سي"، بينت الخريطة أيضًا النسبة المئوية للمنطقة التي تسيطر عليها القوات الروسية حاليًا، على سبيل المثال، منطقة لوغانسك بنسبة 99%.

أخبار ذات علاقة الأراضي الأوكرانية خارج النقاش.. ماكرون يوضح موقف قمة البيت الأبيض

وكان ترامب ألمح أكثر من مرة خلال الفترة الماضية إلى إمكانية حصول تبادل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا عام 2014 وضمتها إلى أراضيها، قد لا تعود إلى كييف.

ومساء الاثنين، أعلن زيلينسكي أن مسألة الأراضي ستبحث خلال قمة تجمعه ببوتين والرئيس الأمريكي لاحقا.