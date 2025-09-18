ترامب: زيارتي إلى بريطانيا حققت صفقات بقيمة 350 مليار دولار

أوكرانيا تعلن استعادة ألف جثة إضافية من روسيا

الصليب الأحمر خلال إعادة جثامين جنود أوكرانيين من روسياالمصدر: تليغرام
أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، استعادة ألف جثة إضافية من روسيا، تعود إلى جنود أوكرانيين قتلوا خلال المعارك، وذلك بعد عدة عمليات تبادل مماثلة تمت في الأشهر الأخيرة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال المركز الحكومي الأوكراني لأسرى الحرب، إن "ألف جثة، تعود بحسب الجانب الروسي إلى عسكريين أوكرانيين، تمت إعادتها إلى أوكرانيا".

 وفي أواخر يونيو الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لتسليم كييف 3000 جثة لجنود أوكرانيين سقطوا خلال المعارك بين الجانبين، وفق "فرانس برس".

وقال الرئيس بوتين خلال مؤتمر صحفي، على هامش قمة إقليمية في مينسك، إن المذكرتين اللتين يفترض أن تتضمنا رؤية كل من روسيا وأوكرانيا حول سبل تسوية النزاع تتضمنان مقترحات "متناقضة تمامًا".
 

