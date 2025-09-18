أوكرانيا تعلن استعادة ألف جثة إضافية من روسيا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، استعادة ألف جثة إضافية من روسيا، تعود إلى جنود أوكرانيين قتلوا خلال المعارك، وذلك بعد عدة عمليات تبادل مماثلة تمت في الأشهر الأخيرة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال المركز الحكومي الأوكراني لأسرى الحرب، إن "ألف جثة، تعود بحسب الجانب الروسي إلى عسكريين أوكرانيين، تمت إعادتها إلى أوكرانيا".

وفي أواخر يونيو الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لتسليم كييف 3000 جثة لجنود أوكرانيين سقطوا خلال المعارك بين الجانبين، وفق "فرانس برس".

وقال الرئيس بوتين خلال مؤتمر صحفي، على هامش قمة إقليمية في مينسك، إن المذكرتين اللتين يفترض أن تتضمنا رؤية كل من روسيا وأوكرانيا حول سبل تسوية النزاع تتضمنان مقترحات "متناقضة تمامًا".

