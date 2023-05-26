تركيا.. السوريون يترقبون بقلق جولة الإعادة وسط حملة المعارضة ضد المهاجرين

على غرار العديد من السوريين في تركيا، يتطلع غيث سمير بقلق لنتيجة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، الأحد المقبل، ويشعر بالخوف إزاء احتمال فوز مرشح المعارضة الذي يتعهد بترحيل المهاجرين إلى أوطانهم في أسرع وقت.

وفرّ "سمير" من الحرب الأهلية في سوريا، العام 2012 وهو الآن واحد من بين أكثر من 3.4 مليون سوري يعيشون في تركيا، حيث أدت المشكلات الاقتصادية إلى زيادة مشاعر العداء للمهاجرين التي امتد أثرها إلى الانتخابات الرئاسية.

وقال "سمير"، الذي حصل على الجنسية التركية قبل عامين ويعتزم التصويت في انتخابات، الأحد، لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان، إن "وعود المعارضة تخيفني وتغضبني أيضًا، تخيفني لأنها تسبب المزيد من كراهية المواطنين الأتراك تجاهي وتجاه أطفالي وعائلتي".

وبينما يتمتع "أردوغان" بفرصة جيدة للفوز في جولة الإعادة بعد إخفاقه في تحقيق فوز مباشر في الجولة الأولى قبل أسبوعين، يتبنى منافسه كمال كليجدار أوغلو خطابًا مناهضًا للمهاجرين في محاولة لتغيير مسار السباق الانتخابي.