روسيا تعتقل المتهم بتفخيخ سيارة شمالي موسكو (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اعتقال مواطن روسي "متورط مع الاستخبارات" الأوكرانية، كان وراء تفخيخ سيارة اكتُشفت قبل أيام في منطقة لوبينا، شمالي العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب موقع "لينتا" المحلي، نقلًا عن الأمن الفدرالي الروسي، فإن "المشتبه فيه قادم من مدينة ياروسلافل الواقعة شمال موسكو وفخخ سيارة تعود لضابط في الأمن الروسي، بعد تلقي تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكرانية".

وفتح المحققون قضية جنائية بتهم "الخيانة العظمى والتحضير لعمل إرهابي"، بحسب الموقع.